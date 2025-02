Sergio Mattarella: "Italia-Slovenia avanti grazie all'Unione europea"

Italia e Slovenia con lo spirito di collaborazione hanno "affrontato le pagine del dopoguerra, per scriverne una nuova. In questo percorso due elementi hanno fornito un contributo determinante: la comune appartenenza all'Unione europea". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Gorizia-Nova Gorica per la cerimonia di inaugurazione della "Prima Capitale europea della cultura transfrontaliera". "Con l'ingresso della Slovenia nell'Ue, venti anni or sono, i nostri Paesi si sono ricongiunti in un percorso condiviso", ha aggiunto.