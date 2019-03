Serbia, tensione a Belgrado: manifestanti in sede della tv pubblica

Un gruppo di manifestanti tra quelli che hanno partecipato alle proteste organizzate a Belgrado è riuscito a entrare nella sede della tv pubblica serba Rts. La polizia è intervenuta per sgomberare gli studi. Molti hanno opposto resistenza e sono stati portati via di peso dagli agenti in assetto antisommossa. L'opposizione accusa la tv pubblica di non dedicare sufficiente spazio alle proteste antigovernative.