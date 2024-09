Serbia, il governo vara il ripristino della leva obbligatoria

In Serbia il governo ha dato il via libera al ripristino del servizio militare obbligatorio, abolito all'inizio del 2011. L'esecutivo, guidato dal premier Milos Vucevic, ha riferito della creazione di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare tutte le misure necessarie a garantire il ritorno alla leva obbligatoria, la cui durata sarà di 75 giorni. Per gli uomini la leva sarà obbligatoria, per le donne invece il servizio militare, con le stesse regole e durata, sarà su base volontaria.