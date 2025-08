Serbia, nuove proteste a 9 mesi dal crollo nella stazione di Novi Sad

A Belgrado e in altre città della Serbia gli studenti in agitazione e i cittadini che li appoggiano hanno manifestato a nove mesi dalla morte di 16 persone nel crollo il primo novembre scorso di una tettoia esterna alla stazione ferroviaria di Novi Sad. Nella capitale i dimostranti si sono radunati per denunciare i pericoli strutturali che tale moderno complesso mostrerebbe, stando a varie fonti giornalistiche. Diverse strade del centro sono state chiuse al traffico per alcune ore con sensibili disagi alla circolazione.