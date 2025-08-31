Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
alta tensione

Serbia, nuove proteste degli studenti a Novi Sad

31 Ago 2025 - 06:37

A Novi Sad, nel nord della Serbia, gruppi di studenti in agitazione sono tornati nella serata di sabato a protestare davanti alla facoltà di filosofia contro il preside, che da martedì scorso è all'interno dell'edificio dal quale non intende uscire per motivi di sicurezza. Gli ingressi della facoltà sono presidiati da un massiccio cordone di poliziotti in assetto antisommossa, e finora nonostante la tensione non si sono registrati incidenti, come avvenuto nei giorni scorsi, quando i manifestanti avevano attaccato pesantemente la polizia cercando di entrare nell'edificio. Il movimento di protesta, che si è esteso all'intero Paese, ha assunto via via connotati sempre più politici, fino alla richiesta di elezioni anticipate. 

serbia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri