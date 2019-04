L'opposizione al governo serbo scende in piazza per protestare di fronte al Parlamento a Belgrado . Al termine della manifestazione, snodatasi per le vie del centro, è stato dato all'esecutivo un periodo di sei giorni per accogliere le richieste presentate dagli attivisti, tra cui la creazione di una commissione mista che prenda decisioni vincolanti su libere elezioni . In caso contrario sabato verrà organizzato un altro corteo.

Le richieste dell'opposizione - La commissione mista governo-opposizione dovrà occuparsi di tre tematiche principali: definire le condizioni per elezioni libere, corrette e democratiche; eleggere i nuovi componenti dell'organismo che regola l'attività dei media elettronici (Rem) e designare un nuovo management tecnico e giornalistico della tv pubblica Rts e di quella regionale della Voivodina (Rtv). L'opposizione si è detta pronta a negoziare con gli organi competenti, tranne che con il presidente Aleksandar Vucic e con la numero uno del Parlamento Maja Gojokovic.



Il governo serbo: "Richieste ridicole" - Il ministro dell'Interno serbo, Nebojsa Stefanovic, ha definito tali richieste "ridicole" e non basate sulla realtà. Per il ministro, in tutti gli interventi succedutisi alla manifestazione non è stato proposto nulla ai cittadini, ma si sono sentiti "solo insulti, minacce e parole di odio contro il governo". Stefanovic ha ribadito che al raduno, all'inizio, erano presenti circa 7.500 persone, numero questo che si è ridotto successivamente dopo alcuni degli interventi dal palco.



Manifestazione a sostegno dell'esecutivo - Molti di più, ha affermato ancora il ministro dell'Interno, saranno i dimostranti alla manifestazione a sostegno del governo in programma il 19 aprile a Belgrado, quando a suo avviso a scendere in piazza saranno "non meno di 100mila persone provenienti da tutto il Paese". Stefanovic ha poi respinto le accuse secondo cui la polizia avrebbe impedito ad alcuni autobus e veicoli con a bordo oppositori di raggiungere Belgrado per partecipare alla manifestazione.