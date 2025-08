Senegal schiera rinforzi militari al confine con il Mali

Il Senegal ha annunciato lo schieramento di nuove unità di gendarmeria nella parte orientale del Paese in risposta alla crescente insicurezza al confine con il Mali. Attacchi coordinati condotti all'inizio di luglio hanno preso di mira posizioni dell'esercito in diverse città del Mali occidentale. Una delle città prese di mira, Diboli, si trova molto vicino al confine con il Senegal e a meno di 500 metri dalla città senegalese di Kidira. Gli attacchi sono stati rivendicati dal Gruppo di Sostegno all'Islam e ai Musulmani affiliato ad Al Qaeda, che secondo gli analisti sta cercando di espandersi in Senegal.