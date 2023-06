Il segretario di Stato americano Blinken arrivato in Cina

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato a Pechino.

Si tratta della visita di più alto livello in Cina da quella effettuata dal suo predecessore nel 2018. I rapporti tra i due Paesi non sono particolarmente distesi a causa di varie questioni, come il "dossier Taiwan" e la guerra in Ucraina. Nell'ambito di un difficile tentativo di allentare le tensioni bilaterali, l'idea del Dipartimento di Stato Usa è quella di avviare un disgelo diplomatico e mantenere un dialogo per "gestire responsabilmente le relazioni sino-americane".