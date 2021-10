Scuola, Unesco: ancora a casa 117 milioni di studenti in 18 Paesi

Nei Paesi occidentali, nonostante la riapertura delle scuole dopo il lockdown, 117 milioni di alunni, pari al 7,5% della popolazione mondiale degli studenti, sono ancora a casa. Questo accade in 18 Paesi, secondo quanto detto da Enrico Vicenti, segretario generale della commissione nazionale italiana per l'Unesco. Nel momento clou della pandemia, ha spiegato, erano a casa 1,5 miliardi di studenti, praticamente in tutti i Paesi del pianeta.