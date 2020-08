Scozia, neonata ingoia una capsula di detersivo e finisce in coma: è grave

Stava lavando i piatti, quando la figlia di 10 mesi ha ingerito una pastiglia di detersivo liquido, finendo in coma con gravi danni allo stomaco e ai polmoni. E' successo a Lennoxtown, in Scozia, dove la madre 27enne, Melissa Cairney, ha immediatamente portato la neonata in ospedale, ma la sua situazione si è aggravata. Ora la piccola è in coma al Royal Hospital for Children di Glasgow.