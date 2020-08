Cade dal trattore, grave bambino di 5 anni nel Comasco

Un bambino di 5 anni è rimasto ferito in seguito alla caduta da un trattore a Beregazzo, nel Comasco. Il piccolo era sul trattore del padre, che stava percorrendo una strada del paese, quando, per cause da accertare, lo sportello sul lato dove si trovava si è aperto. Il bambino è caduto a terra, battendo la testa: è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo.