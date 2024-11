Scossa di terremoto di magnitudo 6.8 al largo di Cuba

Il Centro Nazionale di Investigazioni Sismologiche (Cenais) di Cuba e le autorità locali di Santiago di Cuba hanno segnalato anche scosse di assestamento. La prima è stata avvertita in tutte le province orientali dell'isola, così come in quelle di Camagüey e Ciego de Ávila (al centro), ha riferito il quotidiano ufficiale Granma, che per il momento non riporta alcuna vittima. Le persone sono scese in strada a Santiago.