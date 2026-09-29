In Cina è stata scoperta una nuova specie di dinosauro con ali e piume
La scoperta pubblicata sulla rivista "Nature Communications": il fossile, perfettamente conservato, consente di dare maggiori risposte su come i microraptor hanno sviluppato la capacità di volare
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In Cina è stato scoperto un nuovo dinosauro: è stato battezzato Norellraptor barsboldi ed aveva quattro ali e lunghe piume ed era grande come una gazza. Il fossile, rinvenuto nella provincia nordorientale di Liaoning in Cina, ha portato alla luce l'esistenza di questo animale preistorico che apparteneva alla famiglia dei microraptor e che è esistito tra i 145 milioni e i 100 milioni di anni fa. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications.
Le caratteristiche
Il piccolo dinosauro assomigliava a un uccello, ma aveva quattro ali e una lunga coda piumata. Lo scheletro del Norellraptor barsboldi, lungo 57 cm, è stato ritrovato completo e si è riusciti a conservare le tracce del suo piumaggio, con impronte di piume che sporgono sia dagli arti anteriori che da quelli posteriori e dalla punta della coda.Le sue sembianze fanno pensare che appartenga a un gruppo completamente diverso dai primissimi dinosauri, un gruppo che può aver sviluppato un approccio al volo tutto unico. Grazie alla completezza dell'esemplare, i ricercatori sono stati anche in grado di stimare quanti anni avesse al momento della morte. Dopo aver esaminato la microstruttura del radio sinistro (uno dei due ossi lunghi dell'avambraccio del Norellraptor), hanno potuto determinare che aveva almeno tre anni e che era probabilmente un esemplare giovane/subadulto, sulla base di confronti con altri microraptor giovanili e adulti.
I microraptor sono tra i dinosauri più piccoli conosciuti dalla scienza, ma sono anche i più bizzarri. Sono noti per avere quattro ali invece delle classiche due viste nei dinosauri aviali (cioè quei dinosauri da cui si sono evoluti gli uccelli). I microraptor sono diventati negli anni il simbolo per eccellenza dell'originalità evolutiva, dimostrando che diversi gruppi di dinosauri hanno conquistato i cieli in modi differenti. Prima della scoperta del Norellraptor, i fossili di altri microraptor avevano già rivelato la presenza di lunghe piume sia sugli arti anteriori che su quelli posteriori. Sebbene si dibatta su quanto volassero bene e se fossero effettivamente capaci di un volo battente, la presenza di ali piumate suggerisce che stessero quantomeno sperimentando il volo.
Il volo dei microraptor
Si è a lungo dibattuto se le caratteristiche che rendono adatto il volo siano state ereditate da un antenato comune alla base della stirpe dei paraviali (cioè il gruppo che include sia i microraptor che gli uccelli) o se si siano evolute in modo indipendente. La scoperta del Norellraptor fa pensare maggiormente alla seconda ipotesi. Infatti, confrontando l'animale con altri dinosauri lungo tutto l'albero evolutivo dei paraviali, i ricercatori hanno scoperto che circa il 30% dei cambiamenti anatomici identificati nell'evoluzione dei microraptor si è evoluto anche nella linea evolutiva degli uccelli. Tra queste caratteristiche condivise figurano un aumento del numero di costole collegate allo sterno, la presenza di piume sul primo dito e arti anteriori più robusti. Tuttavia, l'ordine in cui queste caratteristiche condivise sono comparse è risultato diverso tra i due gruppi. Ciò mette in discussione l'idea che i microraptor e gli uccelli abbiano ereditato un apparato di volo comune o uno stesso processo di sviluppo da un antenato condiviso. I paleontologi concludono che diverse pressioni selettive hanno con ogni probabilità modellato le caratteristiche legate al volo di ciascuna stirpe in modo indipendente.