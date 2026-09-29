Il piccolo dinosauro assomigliava a un uccello, ma aveva quattro ali e una lunga coda piumata. Lo scheletro del Norellraptor barsboldi, lungo 57 cm, è stato ritrovato completo e si è riusciti a conservare le tracce del suo piumaggio, con impronte di piume che sporgono sia dagli arti anteriori che da quelli posteriori e dalla punta della coda.Le sue sembianze fanno pensare che appartenga a un gruppo completamente diverso dai primissimi dinosauri, un gruppo che può aver sviluppato un approccio al volo tutto unico. Grazie alla completezza dell'esemplare, i ricercatori sono stati anche in grado di stimare quanti anni avesse al momento della morte. Dopo aver esaminato la microstruttura del radio sinistro (uno dei due ossi lunghi dell'avambraccio del Norellraptor), hanno potuto determinare che aveva almeno tre anni e che era probabilmente un esemplare giovane/subadulto, sulla base di confronti con altri microraptor giovanili e adulti.