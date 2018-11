Scontro navi, premier ucraino: arresto nostri marinai atto barbaro

Il premier ucraino Volodymyr Groisman ha commentato su Twitter l'arresto di 24 marinai ucraini, ufficialmente detenuti in Russia, in seguito allo speronamento tra due navi, una russa e una ucraina, avvenuto il 25 novembre: "Condanniamo questo atto barbaro e moltiplichiamo i nostri sforzi per far tornare a casa i nostri ragazzi", ha scritto. "E' un oltraggio tipico dei regimi autoritari", ha aggiunto Groisman.