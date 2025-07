Scontro tra due navi, maxi-sversamento di carburante nel Mare del Nord

Grave incidente nel Mare del Nord: due navi si sono scontrate e almeno 6mila litri di diesel sono finiti in mare. Lo riporta un comunicato del Comando centrale per le emergenze marine della Germania. La nave cisterna Capella e l'imbarcazione da supporto Costal Legend mentre manovravano nel porto di Cuxhaven si sono scontrate, non ci sono stati feriti ma la prima è stata danneggiata. Al momento si lavora per riparare la falla, recuperare tutto il carburante ancora presente sulle due navi coinvolte e quello che è finito in mare. La nave cisterna Capella è lunga 69 metri, mentre la Coastal Legend 44 metri.