Scontro con Donald Trump, si dimette l'ambasciatore britannico negli Usa

Donald Trump l'aveva attaccato dopo le sue critiche pesanti nei confronti dell'amministrazione Usa. E adesso Kim Darroch , ambasciatore britannico negli Stati Uniti, ha annunciato le sue dimissioni. "In questa situazione è diventato impossibile per me ricoprire il mio incarico come vorrei" , ha scritto il diplomatico spiegando la sua scelta.

Le critiche "confidenziali" - "Credo che nelle circostanze attuali - ha chiarito Darroch - la linea di condotta responsabile sia consentire la nomina di un nuovo ambasciatore". Le critiche al presidente Usa diffuse dai media erano contenute in cabli confidenziali inviati a Londra. Trump veniva descritto come "inetto, insicuro" e alla guida di un'amministrazione "disfunzionale".



La reazione di Trump - La lettera di dimissioni è stata inviata al Foreign Office, dopo che il magnate aveva dichiarato che non avrebbe più intrattenuto contatti con il britannico e dopo aver lanciato per due giorni violenti attacchi contro Darroch, descrivendolo anche come "molto stupido" su Twitter.



Darroch: "Meglio che me ne vada" - "Da quando questi documenti ufficiali sono trapelati da questa ambasciata - ha scritto il diplomatico - ci sono state molte speculazioni a proposito della mia posizione e della durata del tempo residuo nel mio mandato di ambasciatore. Voglio metter fine a queste voci". Sul caso è intervenuta in Parlamento, dopo le dimissioni, la premier Theresa May, difendendo il diplomatico e dicendo che le critiche nei suoi confronti sono state "più che ingiuste e sbagliate. Penso che in realtà Darroch abbia svolto un servizio rispettabile e buono e per questo debba essere ringraziato".