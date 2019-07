I report segreti dell'ambasciatore inglese negli Usa: "Trump è inetto e incompetente"

L'ambasciatore britannico a Washington avrebbe descritto il presidente americano Donald Trump come "inetto", "insicuro" e "incompetente". Kim Darroch , uno dei più importanti diplomatici del Regno Unito, secondo il Daily Mail avrebbe usato canali segreti e note informative per contestare il personaggio di Trump, avvertendo Londra che la Casa Bianca è "straordinariamente disfunzionale" e che la carriera del presidente Usa potrebbe finire in "disgrazia".

Il quotidiano britannico afferma di aver avuto accesso a dei "promemoria", in quella che definisce "una fuga di notizie senza precedenti". In questi appunti, Sir Darroch descrive aspri conflitti all'interno della Casa Bianca di Trump. Avverte che il presidente americano potrebbe essersi indebitato con "loschi russi" e che le sue politiche economiche potrebbero distruggere il sistema del commercio mondiale. E parla di voci secondo le quali Trump potrebbe ancora attaccare l'Iran.



In uno dei documenti più delicati, sostiene il Daily Mail, l'ambasciatore scrive: "Non crediamo davvero che questa amministrazione diventerà sostanzialmente più normale, meno disfunzionale, meno imprevedibile, meno faziosa, meno diplomaticamente goffa e inetta".