Scontri in Cisgiordania, Anp: giovane palestinese ucciso dai militari

Un adolescente palestinese è rimasto ucciso dal fuoco dei militari israeliani durante scontri in Cisgiordania. Lo ha reso noto il ministero della Salute dell'Autorità nazionale palestinese. Da parte israeliana, l'esercito descrive il contesto come quello di un vero "conflitto a fuoco" e conferma di aver sparato per contrastare una minaccia diretta, "in direzione di una persona che tentava di lanciare un grosso oggetto contro i soldati da un tetto".