Scioperi e proteste in Francia, resta chiuso il museo del Louvre

Per colpa degli scioperi e delle proteste che continuano da giorni in Francia, il Louvre dovrà rimanere chiuso.

Lo si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter del celebre museo di Parigi. "A causa di un movimento sociale interprofessionale - dice il post -, il museo del Louvre non è in grado di aprire. Vi ringraziamo per la vostra comprensione". Le manifestazioni contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron non accennano a diminuire in tutto il Paese.