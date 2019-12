Scioperi in Francia, presidente ferrovie lancia appello a dipendenti per tregua Natale

Appello di Jean-Pierre Farandou, presidente della Sncf, le ferrovie francesi, affinché gli "cheminots" in sciopero da 9 giorni facciano una tregua per Natale. L'appello, secondo quanto si apprende da media francesi, è stato diffuso in un video sul circuito interno all'azienda. "Il periodo delle feste - dice Farandou nel video - è un importante momento in cui le famiglie si ritrovano. Venerdì prossimo, per l'inizio delle vacanze di Natale, un gran numero di nostri concittadini vorrà viaggiare per ritrovare genitori, figli, amici".