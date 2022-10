Scholz (Germania): nuovo debito comune? L'Ue ha già il Recovery

"Ho fatto notare che abbiamo il nostro programma di Recovery, la maggior parte del quale non è stato ancora attuato".

Lo ha sottolineato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al termine del vertice informale dei leader Ue a Praga, rispondendo a una domanda sulla possibile creazione di nuovi strumenti di emissione di debito comune in Ue. Questa eventuale misura per fronteggiare il caro-bollette non è ben vista da diversi Stati.