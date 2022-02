Scholz: "Al fianco degli ucraini siamo dalla parte giusta della storia"

"Al fianco dell'Ucraina siamo dalla parte giusta della storia".

Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un discorso al Bundestag. "Dobbiamo sostenere l'Ucraina in questa situazione disperata - ha ribadito -. Gli ucraini combattono per la libertà e la democrazia, per valori che noi condividiamo. Sabato abbiamo deciso la consegna delle armi a Kiev. All'aggressione di Putin non poteva esserci altra risposta".