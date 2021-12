Scholz a Putin: "Preoccupazione per truppe russe a confine con Ucraina"

-afp

Il neo cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso "preoccupazione" per il movimento delle truppe russe al confine con l'Ucraina. E' quanto emerso nel corso del suo primo colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Il cancelliere, in particolare, ha parlato della "necessità urgente di una de-escalation," ribadendo perplessità e preoccupazione per l'aumento della presenza militare di Mosca. Lo riporta un comunicato della cancelleria tedesca.