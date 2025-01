A causare il disastro aereo in Sud Corea potrebbero essere state le fondazioni di un'antenna di guida per i voli. Lo riferisce il South China Morning Post, secondo cui 19 pilastri di cemento massiccio, utilizzati come supporti strutturali, sono stati trovati incorporati nell'argine rialzato che serviva da base per un'antenna di guida aerea nell'aeroporto di Muan, nella provincia del Jeolla meridionale.