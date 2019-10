Scandalo Ucraina, spunta una seconda talpa contro Donald Trump

Si allarga lo scandalo Ucraina che vede coinvolto Donald Trump per le presunte pressioni su Kiev al fine di far indagare il rivale Joe Biden e il figlio. L'avvocato del presidente Usa, Mark Zaid, ha rivelato che si è fatta avanti una seconda talpa che avrebbe informazioni di prima mano contro Trump, nei cui confronti è scattata l'indagine per l'impeachment. La nuova talpa ha già parlato con l'ispettore generale dell'intelligence.