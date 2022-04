Scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev, rilasciati 19 ucraini

Nuovo scambio i prigionieri tra Russia e Ucraina.

È il sesto dall'inizio della guerra e riguarda 19 persone. Secondo la vice primo ministro ucraina Iryna Vereshchuk, citata da The Kyiv Independent, due ufficiali, otto soldati e nove civili sono stati rilasciati dalla prigionia russa. Alcuni sono feriti. Vereshchuk non ha rivelato il numero di prigionieri di guerra russi che l'Ucraina ha inviato in cambio alla Russia.