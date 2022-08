Savoia (Francia), precipita aereo da turismo: 2 morti tra cui un bambino

Un uomo sulla cinquantina e un bambino sotto i dieci anni sono morti giovedì in un incidente aereo avvenuto in Savoia (Francia).

Il velivolo è stato ritrovato a terra, all'altezza di una rampa dell'autostrada A430 nelle vicinanze del casello di Sainte-Hélène-sur-Isère. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell'incidente, ancora da chiarire. Secondo i primi riscontri l'aereo proveniva dall'aerodromo di Tournon ed era in fase di decollo. L'autostrada A430 è stata chiusa in direzione Albertville-Chambéry, prima del casello.