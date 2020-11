Sassoli a NewsMediaset: "Ecco perché è importante l'accordo tra Parlamento e Consiglio europeo sul Recovery Fund"

Il Parlamento europeo, spiega il Presidente David Sassoli in una intervista a NewsMediaset, ha raggiunto alcuni importanti obiettivi: migliorare con risorse aggiuntive alcuni programmi, importanti soprattutto in questo momento di pandemia. Verranno destinati più fondi alla sanità, al programma Erasmus, alla ricerca, alla gestione dell'immigrazione. Alcune nuove tasse introdotte, come la Plastic tax e la Web tax, saranno delle risorse a disposizione dell'Europa che non toglieranno nulla ai Paesi membri. Previsti interventi anche nei confronti del primo ministro ungherese Viktor Orbán.