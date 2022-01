Sassoli, Usa: "Voce per la democrazia e i diritti umani"

Ansa

"Mandiamo le nostre condoglianze al popolo dell'Ue per la morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli". Lo scrive in una nota il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price. Ricordiamo Sassoli, si legge, "come un forte sostenitore della partnership Usa-Ue, una voce per la democrazia e i diritti umani a livello globale e un fautore di un'Unione europea che serve i suoi cittadini e rende più forte le loro diversità".