Premio Nobel, l'Ue chiede agli Usa il ritiro delle sanzioni alla Corte penale internazionale: "Pronti a ogni misura necessaria"

Kallas ha avvertito che "l'Ue è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte continui a operare efficacemente e ad assolvere il suo mandato indispensabile". "Attacchi o minacce contro la Corte, i suoi funzionari eletti, il personale e coloro che collaborano con essa, compresi i rappresentanti della società civile e i fornitori di servizi, sono inaccettabili", ha affermato Kallas accogliendo poi con favore la disponibilità degli Usa di "discutere le proprie preoccupazioni con gli Stati parte dello Statuto di Roma".