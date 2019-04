quei 6000 ripidi gradini 2 aprile 2019 16:54 Santorini vuole mandare in pensione i suoi asinelli I 4000 esemplari sfruttati dal turismo di massa. Intervengono gli animalisti supportati dal sindaco dellʼisola

Santorini vuole finalmente mandare in pensione i suoi emblematici, ma ormai stanchissimi muli. La passeggiata sul dorso di questi resistenti animali è un classico della vacanza sull'isolotto delle Cicladi. Frotte di turisti si mettono in coda per sfidare la ripida salita di 600 gradini che porta in cima. Lo fanno in genere all'alba o al tramonto per immortalare l'incredibile spettacolo del sole che nasce o viene inghiottito dalle acque.

Gli animalisti sono scesi in campo e stanno per lanciare una campagna contro lo sfruttamento degli asinelli, con la collaborazione del sindaco Nikos Zarzos.

Da tempo immemorabile i viaggiatori hanno usato i muli per fare la spola tra il porto e il paesino, collocato a 400 metri sul livello del mare. L'introduzione di una piccola funivia ha aiutato ad alleggerire il carico, ma non a fermare il flusso di turisti. Ogni giorno le crociere scaricano la bellezza di almeno 17mila persone che invadono il 76 metri quadri di una delle mete preferite in tutta Europa. Lo stress ha causato danni irrimediabili alle pur forti spine dorsali dei muli.