Terremoto, quattro giorni di scosse a Santorini: turisti in fuga

Turisti, residenti e lavoratori stagionali di Santorini hanno preso d'assalto le agenzie di viaggio e i chioschi del porto alla ricerca di biglietti aerei o di traghetti per lasciare l'isola, a causa dello sciame sismico che da quattro giorni spaventa la Grecia. "Abbiamo già avuto terremoti in passato, ma mai una cosa del genere. È una sensazione diversa", ha commentato Nadia Benomar, una guida turistica marocchina che vive sull'isola da 19 anni. Stringe in mano un biglietto del traghetto per la vicina isola di Naxos, appena acquistato. "Ho bisogno di andarmene per qualche giorno, finché le cose non si calmano", ha affermato. In centinaia come lei in coda per traghetti e aerei.