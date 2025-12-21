Logo Tgcom24
SEMAFORI E TRASPORTI IN TILT

Blackout a San Francisco, oltre 130mila persone senza energia elettrica

Il sindaco Lurie ha chiesto agli abitanti di rimanere in casa, poiché alcuni semafori non funzionano e i trasporti pubblici sono a rischio

21 Dic 2025 - 06:30
Circa 130mila abitanti sono rimasti al buio a San Francisco a causa di un'interruzione di corrente. Lo ha reso noto la principale compagnia elettrica della città, la Pacific Gas & Electric Company. Il Comune ha chiesto agli abitanti di rimanere in casa, poiché alcuni semafori non funzionano e i trasporti pubblici sono a rischio.

Il messaggio del sindaco di San Francisco

 "Se non avete bisogno di viaggiare stasera vi preghiamo di non uscire, di rimanere in casa", ha dichiarato il sindaco di San Francisco, Daniel Lurie. "Aumenteremo la presenza degli agenti agli incroci per garantire la sicurezza di chi è ancora in strada".

