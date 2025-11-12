Blackout totale lascia la Repubblica Dominicana al buio

Un guasto nel sistema elettrico nazionale ha lasciato l'intera Repubblica Dominicana senza energia, paralizzando la vita quotidiana e i servizi essenziali. La Società di trasmissione dell'energia elettrica Eted ha attribuito l'interruzione a una grave avaria nelle unità di San Pedro de Macorís e Quisqueya, che ha provocato una reazione a catena disconnettendo tutte le centrali di trasmissione e generazione del Paese caraibico. Secondo il ministro dell'Energia e delle miniere Joel Santos Echeverría, il blackout si è verificato martedì 11 novembre alle 13:20 ora locale. La capitale Santo Domingo è stata tra le aree più colpite: semafori spenti, traffico in tilt e sospensione di metro e teleferica hanno costretto le autorità a evacuare i passeggeri secondo i protocolli d'emergenza. Anche ospedali, banche e imprese hanno dovuto fare affidamento su generatori, mentre gran parte della popolazione è rimasta senza elettricità per ore.