Salta il filtro in diretta, la giovane star del web in realtà è una 58enne

"Vostra Altezza" Qiao Biluo, una nota vlogger, cinese, ha perso lo scettro, o meglio il filtro. Da principessa a strega senza quasi accorgersene. Il tutto durante una diretta su Douyu, una piattaforma molto utilizzata in Cina. Durante una performance per errore è saltato il filtro di bellezza, in particolare di gioventù, svelando così la sua vera immagine di donna 58enne.