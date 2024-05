Salman Rushdie: è un brutto momento per la libertà di stampa

"Scrittori, giornalisti, intellettuali sono sotto attacco, è un brutto momento per la libertà di espressione.

Pensavo fossero guerre già vinte e invece dobbiamo ripartire daccapo e ricominciare a combattere. Lo faremo". Lo ha affermato Salman Rushdie durante l'incontro con Roberto Saviano al Salone del Libro di Torino. Saviano lo ha ringraziato per la solidarietà espressa nei suoi confronti per il contenzioso con la premier Giorgia Meloni. 'Io sono stato citato in giudizio da Indira Gandhi quando ho scritto I figli della mezzanotte, quindi non sei il primo", ha detto Rushdie a Saviano.