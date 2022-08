Salario minimo, ecco il modello Germania: "Dal primo ottobre, ai lavoratori non meno di 12 euro l'ora"

A

Berlino

retribuzione minima

Germania

Zona Bianca

modello tedesco

12 euro

il Parlamento ha approvato un nuovo scatto di. E mentre in Italia la questione del salario minimo è sui tavoli di discussione per la campagna elettorale, inesiste da circa sette anni. A raccontarlo è "" che spiega nei minimi dettagli come funziona il. Dal primo ottobre, inoltre, si passerà dai 10 euro e 45 centesimi a ora, ai

"

Si tratta di un principio corretto volto ad aiutare le classi più svantaggiate affinché non si crei una diseguaglianza più grande di quella già esistente

", spiega Andrea D'Addio, il direttore del Berlino Magazine.

"

Oggi guadagno 12 euro a ora netti

Che senso ha alzare il salario minimo quando già sta aumentando tutto

- racconta poi un pizzaiolo italiano a Berlino - lavoro cinque giorni a settimana e non tornerei mai a lavorare in Italia". Le polemiche, però, non mancano neppure in Germania. Per molti imprenditori, non solo italiani, il salario minimo e un'arma a doppio taglio. ": gas, elettricità, benzina, farina. Di questo passo noi quanto ancora dovremmo alzare i prezzi per il consumatore finale?", considera il gestore di un ristorante mentre un altro dice: "Aumentando il minimo, aumenterà anche tutto il resto perché ognuno vuole la sua parte", conclude.