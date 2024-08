Sabotaggio Nord Stream, media: "All'inizio fu approvato da Kiev"

Secondo il giornale americano, l'operazione, per la quale è stato spiccato un mandato di cattura nei confronti di un sub ucraino, è avvenuta sotto la direzione dell'allora capo di stato maggiore ucraino, Valery Zaluzhny, malgrado un dietrofront di Zelensky, che dopo un iniziale sì ci ripensò ed era propenso a cancellarla. L'idea di far saltare il gasdotto sottomarino russo, secondo il Wsj, sarebbe emersa nel maggio del 2022, nel corso di una riunione di alto livello di militari, funzionari e imprenditori ucraini, a soli tre mesi dall'inizio dell'invasione russa. Le persone coinvolte direttamente nel sabotaggio furono sei e il costo dell'operazione fu di circa 300mila dollari, finanziati da capitali privati.