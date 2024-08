Bloccato il rimpatrio degli orfani ucraini, restano in Italia

Restano in Italia i 57 orfani tra i 6 e i 16 anni, ospitati in tre centri bergamaschi dall'inizio del conflitto con la Russia. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni di Brescia che, con un decreto, ha confermato, con effetto immediato, l'affido dei minori ucraini ospitati in provincia di Bergamo ai Servizi sociali italiani "perché li mantengano collocati negli attuali luoghi di accoglienza", di fatto senza limiti temporali.