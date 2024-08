Russo-americana condannata per 50 dollari a ong ucraina, l'ira degli Usa: "Tradimento? Ridicolo"

Karelina è originaria di Ekaterinburg, località della regione degli Urali, ma vive in California, dove è emigrata più di dieci anni fa e dove ha ottenuto la cittadinanza americana dopo aver sposato uno statunitense. È stata arrestata nel febbraio 2024 in Russia, mentre era andata a trovare i suoi nonni. Secondo i media russi, le agenzie delle forze di sicurezza russe hanno scoperto la donazione, risalente a due anni prima, esaminando il suo cellulare. ll suo avvocato, Mikhail Mushailov, ha detto che presenterà appello parziale: "Ksenia ha ammesso di aver mandato questi soldi, ma non pensava che sarebbero stati utilizzati per azioni anti-russe".