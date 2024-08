Cittadina russo-americana condannata in Russia per tradimento

Karelina è una ballerina dilettante. È nata in Russia, ma ha anche la cittadinanza statunitense, ottenuta nel 2021, dopo aver sposato un americano ed essersi trasferita a Los Angeles. Lì la donna lavorava in una spa. Karelina è stata arrestata a Ekaterinburg, dove si trovava per far visita ai suoi familiari. La condanna è arrivata dopo un processo svolto a porte chiuse. La pubblica accusa l’8 agosto aveva chiesto 15 anni di detenzione, ridotti dal tribunale a 12. La donna dovrà scontare la pena in una colonia a regime generale.