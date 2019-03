Russiagate, rapporto Mueller: non provata la collusione tra Trump e Mosca

Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto alcuna collusione fra la campagna presidenziale di Donald Trump e la Russia. Tuttavia, "anche se il rapporto non conclude che il presidente americano abbia commesso un reato, allo stesso tempo non lo esonera", si legge nella lettera del ministro della Giustizia, William Barr, contenente le conclusioni principali dell'indagine di Mueller. Il testo è stato inviato al Congresso Usa.