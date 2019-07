Russiagate, Mueller: "Possibile incriminare Trump a fine mandato"

Potenziale ostruzione alla giustizia - Mueller ha spiegato che la sua indagine "non ha affrontato la collusione, che non è un termine legale", contraddicendo così quanto sostenuto da Trump. Mueller ha aggiunto che nonostante dieci potenziali istanze di ostruzione della giustizia, in base alle linee guida del ministero della giustizia (che impediscono di incriminare un presidente in carica), "abbiamo deciso di non prendere una decisione se il presidente ha commesso un crimine".



Trump rifiutò di farsi interrogare - Nella sua testimonianza alla commissione giustizia della Camera, Mueller ha rivelato inoltre che Donald Trump rifiutò di farsi interrogare dal suo team. "Nel corso della mia carriera, ho visto la nostra democrazia essere messa alla prova molte volte. Lo sforzo del governo russo di interferire nelle nostre elezioni è tra le più serie minacce e merita l'attenzione di ogni americano", ha detto l'ex procuratore speciale che si è occupato delle indagini sui legami tra lo staff del presidente Trump e la Russia. Russia che, sempre secondo Mueller pensava di trarre beneficio dall'eventuale elezione dell'attuale presidente Usa.



Trump non è "scagionato totalmente" - A precisa domanda, Mueller ha risposto di non aver "scagionato totalmente" Trump, come già emerso dal lungo rapporto scritto al termine delle indagini. "Il presidente non è stato discolpato dagli atti che potrebbe aver commesso" ha aggiunto.