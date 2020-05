Russiagate, giudice chiede valutare reato di spergiuro per Flynn

E' sempre più in bilico il futuro giudiziario di Michael Flynn, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump che ha ritrattato di aver mentito all'Fbi nell'indagine sul Russiagate. Il giudice federale Emmer Sullivan ha nominato un ex collega per consigliarlo su come rispondere all'istanza e per valutare se Flynn deve essere incriminato di spergiuro per aver dichiarato ad una corte che era colpevole e ad un'altra che non ha mai mentito.