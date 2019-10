Russiagate, ex consigliere di Trrump Papadopoulos si candida al Congresso

L'ex consigliere della campagna elettorale di Donald Trump George Papadopoulos, ,che con le sue confidenze a un diplomatico australiano diede avvio al Russiagate, ha annunciato di correre per il seggio in California lasciato vacante dalla deputata dem Katie Hill. Papadopoulos, primo consigliere del tycoon arrestato nell'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller, ha scontato 14 giorni di carcere per aver mentito all'Fbi.