Russia: "Mosca risponderà se gli Usa invieranno missili in Giappone"

La Russia darà una risposta completa e adotterà misure tecniche militari nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero schierare missili a medio raggio in Giappone. Ad affermarlo il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov. Dopo il monito, "riceveranno una risposta completa, anche di natura tecnico-militare. Abbiamo dato loro molte possibilità per evitare tale escalation e per ora la moratoria russa sullo spiegamento dei sistemi corrispondenti rimane in vigore", ha detto Ryabkov in riferimento al nuovo piano di Washington per accrescere il suo arsenale nucleare e contenere in questo modo Cina, Russia e Corea del Nord.