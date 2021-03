Russia, Usa: basta persecuzioni delle voci indipendenti

Ansa

"Chiediamo la fine della persecuzione di voci indipendenti" in Russia. Lo afferma il segretario di Stato americano Antony Blinken riferendosi al fermo di attivisti e politici d'opposizione avvenuto a Mosca "su basi dubbie". In un blitz senza precedenti, la polizia ha trascinato nelle proprie camionette ben 200 persone che si erano riunite in un albergo della città per un incontro sulle elezioni che si terranno a settembre.