Russia, Ue verso il sesto pacchetto di sanzioni la prossima settimana

L'Unione europea si appresta a mettere in campo il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia la settimana prossima.

Le nuove misure potrebbero contenere lo stop all'import del petrolio, anche se si sta ancora discutendo sulle modalità. È possibile che Bruxelles vari un periodo di "phasing out" per l'uscita dal petrolio, così come è accaduto con il carbone. Previsto anche l'allargamento della lista delle banche russe escluse dal sistema Swift.