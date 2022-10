Russia-Ucraina, Zelensky all'Ue: "Siamo sull'orlo del disastro nucleare"

"Tutti noi siamo sull'orlo di un disastro nucleare a causa della cattura della centrale di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe".

Lo ha detto Volodymyr Zelensky intervenendo al vertice di Praga. Il presidente ucraino ha sottolineato che "la Russia ha portato la guerra nella nostra terra, nella parte ucraina dell'Europa. E solo grazie al fatto che il popolo ucraino ha fermato l'invasione della Russia, quest'ultima non può ancora portare la stessa guerra in altre parti d'Europa, in particolare nei Paesi baltici, in Polonia e in Moldavia".