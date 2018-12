Russia, tragedia alla festa di Natale dell'asilo: Santa Claus muore d'infarto

Un momento di gioia per i più piccoli trasformato in tragedia: durante la festa di Natale all'asilo di Kemerovo, nella Russia siberiana, il 67enne che interpretava il Babbo Natale che nella tradizione russa si chiama Ded Moroz, Nonno Gelo, all'improvviso si è accasciato a terra colpito da un infarto fulminante. Nei video che circolano in Rete sono stati ripresi gli ultimi istanti di vita di Valery Titonenko, attore del teatro cittadino. Si vede l'uomo che gioca con i piccoli allievi, ma all'improvviso cade all'indietro, nello spavento generale.